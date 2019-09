COMUNISTI LEU NEL GOVERNO

mercoledì 4 settembre 2019ROMA - ''Abbiamo completato il lavoro di rifinitura sulle ultime questioni che riguardavano il programma, per noi e' un buon inizio, un buon programma per un governo che possa, su alcune questioni per noi molto qualificanti, dai temi ambientali a quelli sociali e del lavoro, davvero cambiare molto nel nostro Paese''. Loredana De Petris, senatrice LeU e presidente del Misto a Palazzo Madama, lo dice lasciando Palazzo Chigi dove ha incontrato con il collega capogruppo LeU alla Camera Federico Fornaro il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte e i capogruppo M5S e Pd. ''Ci siamo occupati del programma'' e ''la nostra parte e' 'a posto', poi la sintesi per la squadra spetta al presidente del Consiglio'', precisa De Petris. Ci sara' un vostro esponente in squadra? ''Si''' risponde Fornaro ai giornalisti sottolineando: ''Non abbiamo chiesto nessun ministero, abbiamo chiesto pari dignita', e una presenza all'interno della compagine ministeriale''