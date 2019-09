GERMANIA: GOVERNO IN BILICO

mercoledì 4 settembre 2019BERLINO - La caduta del governo basato sull'alleanza Cdu-Spd si avvicina con estrema rapidità e passa attraverso l'elezione del nuovo capo dell'Spd. Alle elezioni del presidente del Partito socialdemocratico tedesco, il cui iter e' ormai prossimo all'avvio, potrebbe essere un ''tutti contro'' Olaf Scholz, vicecancelliere e ministro delle Finanze, che ha presentato la propria candidatura in coppia Klara Geywitz, deputata al parlamento del Brandeburgo. Come riferito dal quotidiano tedesco ''Handelsblatt'', Scholz e' l'unico candidato alla presidenza della SpD che si sia espresso chiaramente a favore della Grande coalizione tra il proprio partito, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu), al governo in Germania dal 14 marzo scorso. Tutti gli altri candidati mantengono posizioni ambigue o apertamente ostili. Pertanto, Scholz potrebbe trovare ''molto difficile la sua corsa'' alla presidenza della SpD. Qualsiasi altro candidato vincesse, il destino dell'attuale governo sarebbe segnato. Infatti, ormai da settimane in Germania è iniziato il dibattito sulle possibili alternative, compresa quella di una maggioranza di centrodetra che includa il partito uscito vincitore alla elezioni in Grandeburgo e Sassonia, la nuova destra tedesca di Afd.