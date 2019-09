L'EUROZONA VA SEMPRE PEGGIO

mercoledì 4 settembre 2019Volume delle vendite al dettaglio in calo dello 0,6% nell'area dell'euro a luglio. Lo rileva Eurostat, secondo cui il calo e' stato dello 0,5% nella intera Unione. Rispetto a giugno 2019, il volume delle vendite al dettaglio destagionalizzate e' diminuito dello 0,6% nell'area dell'euro (EA19) e dello 0,5% nell'UE28, secondo l'ufficio statistico dell'Unione europea. A giugno 2019, il volume degli scambi al dettaglio era aumentato dell'1,2% nell'area dell'euro e dell'1,3% nell'UE a 28. A luglio 2019 rispetto a luglio 2018, l'indice corretto per gli effetti del calendario delle vendite al dettaglio e' aumentato del 2,2% nell'area dell'euro e del 2,6% nell'Unione a 28. Nello specifico, il volume delle vendite al dettaglio e' diminuito dell'1% per il settore non alimentare e dello 0,3% per il settore ''Prodotti alimentari, bevande e tabacco'', mentre il carburante e' rimasto invariato. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili i dati, le maggiori diminuzioni del volume delle vendite al dettaglio si sono registrate in Croazia (-3,3%), Germania (-2,2%) e Belgio (1%). Gli aumenti maggiori sono stati osservati in Irlanda (+ 1,9%) in Slovenia (+ 1,2%), Bulgaria e Malta (+ 1%).