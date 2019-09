SE VINCE NO M5S ESPLODE

martedì 3 settembre 2019''Se il risultato della consultazione sulla Piattaforma Rousseau dovesse essere negativo si aprira' una grave e fortissima crisi interna al M5S, oltre che istituzionale. La delegittimazione sarebbe complessiva e il Movimento si troverebbe senza corpo dirigente e senza testa. A sperare di vincere, dunque, deve essere proprio il M5s, tanto che in questa direzione si sono orientati gli interventi di Grillo, Conte e Di Maio''. Commenta cosi' l'importanza delle votazioni sulla piattaforma Rousseau, in corso oggi fino alle 18, Sara Bentivegna, docente di comunicazione politica de La Sapienza di Roma. ''Il voto sulla piattaforma Rousseau non viola nessun elemento di democrazia interna dei partiti- chiarisce subito la sociologa- perche' non cambia nulla se ci siano consultazioni nei circoli o tramite piattaforme elettroniche, sono solo scelte figlie dei tempi. Il meccanismo di consultazione online pone pero' una questione diversa sul tema della trasparenza. Si parla di algoritmi di cui nessuno ha mai potuto comprenderne il meccanismo fino in fondo''. Il problema ''politico'' riguarda invece la tempistica, perche' ''segue l'assunzione di un impegno da parte dei gruppi parlamentari del M5s. Mattarella ha dato l'incarico a Conte in quanto ha sentito i gruppi parlamentari. Qualora l'esito sulla piattaforma Rousseau dovesse essere quello di una bocciatura della proposta, creera' enormi difficolta' alla dirigenza del M5s- rimarca la professoressa universitaria- nonche' un problema politico istituzionale generale. Cosa faranno i capigruppo della Camera e del Senato se vincera' il 'No'? Saranno a loro volta delegittimati dalla base e torneranno sui loro passi? Non si farà più il governo?''