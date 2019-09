GR1 FA IPOTESI VINCA NO...

martedì 3 settembre 2019''L'effetto politico'' di una bocciatura del governo Conte su Rousseau da parte degli iscritti M5S ''sarebbe una scomunica rispetto ai vertici del Movimento 5 stelle che hanno imbastito una trattativa per formare un governo sgradita ai loro iscritti. Questo significa mettere una forte alea sulla formazione del nuovo esecutivo perché i gruppi parlamentari, il gruppo dei 5 stelle, probabilmente non sarebbe più coeso per sostenere la nascita del governo''. Lo ha detto il costituzionalista Michele Ainis al Gr1. ''Dal punto di vista giuridico però -ha aggiunto- lo statuto del M5S dà la possibilità al capo politico, cioè Di Maio, o al garante, cioè Grillo, di far ripetere la votazione entro 5 giorni. A quel punto reclamando la maggioranza assoluta, che è molto difficile da raggiungere, e quindi gli effetti di questa votazione non sono vincolanti''. Quanto alla possibilità, da parte del Presidente Mattarella, di concedere più tempo in caso fosse necessaria una seconda votazione. Il professor Ainis ha risposto: ''Questo è a discrezione del Presidente però certo sarebbe una formidabile complicazione''.