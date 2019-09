LEGA VINCERA' IN E.ROMAGNA

martedì 3 settembre 2019CESENATICO - ''Noi siamo il futuro, loro il passato'': cosi' l'on. Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, ai quasi 400 fra soci e militanti leghisti riuniti ieri sera al Palazzo del Turismo di Cesenatico, ripercorrendo la crisi di governo e le prossime regionali. Il meeting ha visto a sorpresa, sul finale, un collegamento telefonico con Matteo Salvini accolto da un lungo e caloroso applauso dei partecipanti, tutti in piedi ad acclamare 'Matteo, Matteo'. ''Segno inequivocabile- ha voluto sottolineare Morrone- che la Romagna leghista e' tutta con Salvini e ne approva le decisioni''. Morrone ha poi ripercorso i successi delle elezioni amministrative anche in Emilia Romagna. ''E' la regione dove il sistema di potere del Pd e' piu' radicato - ha spiegato il segretario della Lega Romagna - Ma i segnali di sgretolamento del modello emiliano sono evidenti. Alle recenti elezioni amministrative abbiamo vinto a Forli' e Ferrara, successi impraticabili fino a pochi anni fa, e in altri comune piu' piccoli, abbiamo consiglieri dove prima non c'erano. I dem sono in grande affanno, temono i risultati alle prossime elezioni regionali e useranno ogni espediente, anche alleanze innaturali con il M5s emiliano romagnolo, per autoconservarsi''. Pronta la reazione della Lega : ''Daremo filo da torcere e puntiamo a vincere, con candidati di statura e un progetto innovativo e lungimirante. Abbiamo dimostrato - ha concluso Morrone - di saper amministrare bene e di mantenere le promesse a livello nazionale, nelle tante regioni dove governiamo, nei tantissimi comuni che amministriamo''.