FEDRIGA: MOLTI M5S VERSO NOI

martedì 3 settembre 2019''Non mi sembra una ricostruzione tanto lontana dalla realtà il fatto che alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle possano lasciare il Movimento per aderire alla Lega''. Lo ha dichiarato, oggi a Udine, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando con i giornalisti i possibili nuovi scenari politici nazionali a seguito della formazione del nuovo Governo nazionale. ''Credo che esistano dei parlamentari del M5S che dicono ho la stessa faccia, non è che io il giorno prima dicevo una cosa e poi il giorno dopo mi fate dire l'esatto opposto semplicemente perché bisogna continuare la legislatura a tutti i costi e bisogna mantenere i posti da senatore o da deputato - ha sottolineato Fedriga -. Penso ci sia ancora qualcuno con una dignità che dica di non poter digerire qualsiasi cosa, anche l'esatto opposto rispetto a quello che si diceva il giorno prima''. ''E non solo il giorno prima - ha continuato Fedriga -. Tengo a precisare che nel 2018 il Movimento 5 Stelle ha preso moltissimi voti, il 33%, proponendo il cambiamento, cambiamento da quello che c'era e cioè il Pd. Oggi utilizzano quei voti per fare l'esatto opposto di quello per cui gli elettori avevano votato''. ''Siamo in una situazione di fallimento totale del volere popolare'' ha concluso il governatore del Friuli Venezia Giulia. Ai giornalisti che gli chiedevano se ci potrebbero essere ripercussioni a livello regionale a seguito della formazione del governo nazionale, Fedriga ha risposto: ''In Regione siamo una maggioranza molto forte e coesa di centrodestra. Mi preoccupa, piuttosto, l'interlocuzione a livello romano, per esempio per quanto riguarda le autonomie e le infrastrutture''.