BASE M5S IN RIVOLTA

martedì 3 settembre 2019Sui social Beppe Grillo rilancia un post M5s sull'avvio della votazione su Rousseau sul governo con il Pd. E in mezz'ora - su Facebook - sono gia' oltre 300 i commenti. E molti sono quelli negativi. ''Ben venuti 'nel sistema''', ''Mi ridate il mio voto, andate ad elezioni e poi fate il Governo col Pd'', affermano alcuni. Un'altra seguace pubblica piu' volte una foto che ritrae Grillo con un cartello in mano dove e' scritto 'Noi non scenderemo mai a patti con il Pd'. C'e' poi chi accusa il garante del Movimento di tradimento e chi gli risponde ''Gia' fatto e non ti piacera' cosa ho votato''. Tra i favorevoli all'accordo e al voto su Rousseau c'e' chi scrive al cofondatore del Movimento ''Ti ringrazio per avermi dato questo potere, avesse avuto la Lega Rousseau sicuramente i loro iscritti non avrebbero deciso di tradire ad agosto. Votato si'!'', Altri attivisti rinnovano la ''massima fiducia nel Movimento'' e chiedono maggiore comunicazione.