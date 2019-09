AFD PIALLA PARTITO LIBERALE

martedì 3 settembre 2019La politica di netta presa di distanze da Alternativa per la Germania (AfD), partito della nuova destra tedesca, ''ha fallito'', come dimostra il successo della formazione attestatasi seconda forza alle elezioni statali tenute in Brandeburgo e Sassonia il primo settembre scorso. E' quanto afferma Wolfgang Kubicki, vicepresidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) e del Bundestag. Come riferisce oggi il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', la Fdp non entrera' nei parlamenti di Brandeburgo e Sassonia poiche' non ha superato la soglia di sbarramento del 5 per cento prevista dalla legge elettorale dei due Laender. A tale assoluta disfatta e alla parallela ascesa di AfD, per Kubicki ha contribuito soprattutto la presa di distanze delle formazioni tradizionali dal partito accusato di estremismo di destra quando nei fatti invece raccoglie ampi consensi in buona parte dell'elettorato moderato che votava, appunto, il Partito liberaldemocratico. ''La nostra politica di demarcazione radicale non ha aiutato, al contrario. Ha fatto piuttosto male'', ha affermato il vicepresidente del Bundestag. Kubicki ha aggiunto: ''Dobbiamo trattare con AfD e i suoi elettori in modo piu' aperto e piu' comunicativo, non marchiare sempre tutto e tutti automaticamente come radicali di destra che non ci piacciono''. Per il vicepresidente della Fdp, nel rapporto con AfD e' necessario ''piu' ragionamento e piu' dibattito costruttivo''. Ma se ne parlerà fra quattro anni, durante i quali i liberaldemocratici rimarranno fuori dai parlamenti regionali di Sassonia e Brandeburgo.