ORMAI VALE TUTTO,VERO CONTE?

martedì 3 settembre 2019''Ieri sono rimasto esterrefatto mentre guardavo il video di Giuseppe Conte che arringava gli iscritti alla piattaforma Rousseau per ottenere il via libera del Movimento 5 Stelle alla chiusura dell'accordo di governo giallo-rosso. Conte farebbe bene a ricordare che l'incarico che ha ricevuto dovrebbe rimanere all'interno dei dettami della Costituzione. Non vi è spazio per genuflessioni ad associazioni private''. Cosi' in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte. ''Qualsiasi via extraparlamentare, per la definizione degli assetti di un ipotetico Governo, è non solo pericolosa ma anche irrispettosa dei dettami della legge italiana'', aggiunge e prosegue: ''Conte aveva detto che non era del Movimento Cinque Stelle e ora parla agli iscritti di quel partito come se ne fosse il leader. Per molto meno, in altri Paesi un qualsiasi politico avrebbe fatto un passo indietro''. ''Con deferenza mi appello al presidente della Repubblica affinché valuti l'opportunità di revocargli l'incarico'', conclude nella nota Paolo Zangrillo.