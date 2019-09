AFD AL 15% IN GERMANIA

martedì 3 settembre 2019Nell'arco di due anni, il partito di Angela Merkel ha perso un terzo dei suoi voti. La Coalizione conservatrice formata da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione e' sì il primo partito in Germania con il 26 per cento delle preferenze, ma era al 35 per cento. E' quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Insa, i cui risultati sono pubblicati oggi dal quotidiano tedesco ''Handelsblatt''. In seconda posizione si attestano i Verdi con il 23,5 per cento, seguiti al 15 per cento da Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che ha raccolto buona parte die voti persi dalla Cdu di Angela Merkel. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e' quarto con il 14,5 per cento, mentre non più tardi di tre anni fa veleggiava al 25% nazionale. Chiudono la classifica il Partito liberaldemocratico (Fdp) e La Sinistra, rispettivamente all'8,5 e al 7 per cento. Dal punto di vista dei numeri, già oggi potrebbe nascere in Germania un governo sostenuto dalla Cdu-Csu con il Partito liberaldemocratico e Afd, la nuova destra che domina la scena politica nell'ex Germania Est.