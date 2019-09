SPAGNA VERSO NUOVE ELEZIONI

martedì 3 settembre 2019MADRID - Le forti divergenze che ancora permangono fra il Psoe e Podemos stanno rendendo ogni giorno piu' concreta la possibilita' che il premier incaricato, Pedro Sanchez, non riesca a trovare i voti necessari per dare il via alla legislatura, costringendo cosi' gli spagnoli a tornare alle urne. L'eventualita' di un nuovo voto sta quindi spingendo i grandi partiti a ritornare in campo, nel tentativo di riconquistare il potere perso a vantaggio dei socialisti. Il Partido popular (Pp), in particolare, mira a riunire il centrodestra e, per farlo, ha lanciato ''Espana suma'', un progetto con il quale spera di allearsi con i centristi di Ciudadanos. Il leader liberale Albert Rivera, pero', non sembra essere disposto ad aprire le braccia al Pp al Congresso ma - si legge sul quotidiano ''El Mundo'' - potrebbe farlo al Senato. Un'eventuale alleanza fra Pp e Cs nella Camera alta sarebbe un passo fondamentale e, secondo recenti sondaggi, potrebbe permettere al centrodestra di recuperare la maggioranza assoluta di almeno un ramo del parlamento. Ma i sondaggi confermano che in realtà il fronte unito della destra in Spagna vincerà nettamente le elezioni.