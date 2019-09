LA QUINTA COLONNA NELL'M5S

martedì 3 settembre 2019''Diciamo che anche in Sicilia molti grillini non manifestano piu' il loro consenso ai vertici del M5S''. A dirlo, al Corriere della Sera, e' Andrea Crippa, il deputato della Lega che sostiene di aver ricevuto telefonate da nove esponenti del Movimento pronti a passare col Carroccio. Di questi presunti nove, Crippa spiega di avere parlato con Matteo Salvini: ''Ci siamo sentiti e abbiamo deciso che valuteremo caso per caso. La Lega e' un partito aperto e cosi' ci siamo gia' comportati con tanti in arrivo da Fratelli d'Italia e Forza Italia. A Palermo il nostro capogruppo, Igor Gelarda, viene dal M5S''. ''Non mi sembra - osserva poi sui senatori che lo avrebbero chiamato - ci sia un coordinamento tra di loro''. ''Noi confidiamo sul responso della piattaforma Rousseau - sottolinea quindi il deputato della Lega -. E poi c'e' sempre da sperare che il presidente Mattarella ci ripensi...''. ''Io non sto facendo scouting - chiarisce comunque -. Se loro avranno voglia, daranno un segnale alla Lega. Ma non c'e' solo il voto di fiducia per farlo. Se il governo parte, ci saranno le votazioni sull'immigrazione, sulla legge di stabilita' e tante altre occasioni. Tocca a loro farsi avanti. Non facciamo mica il mercato della vacche, noi della Lega''. Sui nomi, spiega: ''Ho assicurato il massimo della riservatezza. Posso solo aggiungere che la Lega non fornisce polizze di assicurazione. A nessuno''