PROFONDA CREPA NELL'M5S

martedì 3 settembre 2019''Il presidente della Repubblica non si presti a questo inciucio. Mattarella e' il garante della democrazia e di fronte a due partiti che hanno due programmi diversi e discordanti non puo' suggellare un'alleanza che non ha un futuro ne' in Parlamento ne' tra gli italiani. Avallerebbe un diktat che arriva dall'Europa, da Merkel e Macron, per espropriare gli italiani del diritto di decidere da chi essere governati''. Lo afferma Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, in una intervista a ''La Stampa''. ''Oltre ai numeri ci sono altri fattori importanti, a cominciare dalla coerenza programmatica'', ha sottolineato Crippa, che sul caso dei senatori del M5s che sarebbero pronti a non votare la fiducia al nuovo governo ha aggiunto: ''Nomi non ne faccio ma posso assicurare che mi hanno chiamato nove senatori 5 Stelle per dirmi che non sono disposti a convivere in una maggioranza con i Pd''. ''Non stiamo parlando - ha sottolineato - di senatori che stanno passando al gruppo leghista ma di parlamentari che non vogliono svendere la propria dignita' politica per una poltrona e uno stipendio. Parlamentari che cercano un partito serio, coerente, che vuole difendere gli interessi degli italiani''. C'e' chi accusa la Lega di aprire il mercato delle vacche. ''Non c'e' nessun mercato delle vacche. C'e' un partito politico, M5S, che sta svendendo il proprio patrimonio politico e culturale e dei parlamentari che non vogliono essere messi in vendita. Poi io sono una persona educata e se mi chiamano al telefono rispondo''.