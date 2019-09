AFGHANO ACCOLTO TENTA STRAGE

lunedì 2 settembre 2019PARIGI - L'afghano che sabato scorso ha aggredito diverse persone uccidendone una e ferendone molte altre a Villeurbanne, banlieue di Lione, armato di coltello, aveva ottenuto l'asilo temporaneo in Francia nel 2018. Il documento di soggiorno sarebbe scaduto nel 2020. Sultan Marmed Niazi, 33 anni, questo il probabile nome dell'attentatore - che in Francia ha utilizzato due o tre identita' diverse - era arrivato in Francia da solo nel 2016 e, secondo quanto si apprende oggi, aveva ottenuto nel maggio 2018 la ''protezione sussidiaria'' dell'Ofpra (Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi). Tale protezione viene concessa, secondo l'Ofpra, ''a tutte le persone la cui situazione non risponde ai criteri dello statuto di rifugiato ma sulla quale esistono seri e appurati motivi di credere all'esistenza di un rischio reale nel proprio paese. Un rischio di subire conseguenze gravi, come la pena di morte o la tortura'' o ''una minaccia grave e individuale contro la propria vita''. La carta di soggiorno dell'attentatore, che dal 2018 era ospite di un centro di richiedenti asilo anche se il suo statuto era cambiato, sarebbe scaduta nel 2020. Sabato pomeriggio, impugnando un coltello e una lama da barbecue, si e' scagliato contro un gruppo di passanti, uccidendo un ragazzo di 19 anni e ferendo altre 8 persone.