FONTANA:SENZA 13.000 DOCENTI

lunedì 2 settembre 2019MILANO - ''Dobbiamo promuovere una scuola a favore dei ragazzi o a favore delle ideologia? Perche' da decenni ormai si fa ideologia: 'Questo no, questo si''... si pensa alle puttanate''. Per il governatore lombardo Attilio Fontana le 13.000 cattedre vacanti quest'anno in Lombardia (''e parlo alle mamme'', sottolinea Fontana durante una trasmissione tv locale) significano che ''molti insegnanti dei vostri figli a Natale cambieranno e poi arriveranno supplenti, e poi ancora supplenti''. Insomma, il problema per il governatore e' di una scuola incrostato che non ha mai voluto cambiare. ''Hanno detto che eravamo persone disposte a reintrodurre gabbie salariali- chiosa Fontana in merito alle polemiche scaturite sulla competenza scolastica dell'eventuale regionalismo differenziato- ma se vogliamo cambiare bisogna fidarsi della concretezza lombarda, perche' questi sono problemi che solo l'autonomia risolve''.