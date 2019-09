BCE: LIBRA AFFONDA EURO E UE

lunedì 2 settembre 2019Una massiccia adesione a libra, la criptovaluta annunciata da Facebook, potrebbe danneggiare la politica monetaria della zona euro e il suo sistema dei pagamenti. Ne e' convinto Yves Mersch, membro del Comitato esecutivo della Bce, per il quale il progetto di valuta virtuale supportata da una riserva monetaria reale di titoli annunciato da Facebook a giugno per la meta' del 2020, da allora ha minato la fiducia dei cittadini negli istituti centrali. ''A seconda del livello di accettazione di libra e della ponderazione dell'euro nel suo paniere di riserva - osserva l'alto funzionario - si potrebbe ridurre il controllo della Bce sull'euro, danneggiando il meccanismo di trasmissione della politica monetaria'' e ''minare la posizione internazionale della moneta unica, ad esempio riducendone la domanda''. Mersch si augura che i cittadini europei ''non cedano alla 'sirena' di Facebook'' e non voltino le spalle alla sicurezza di servizi di pagamento consolidati. A luglio i ministri delle Finanze del G7 avevano gia' allertato sui rischi che progetti di criptovaluta come libra arrechino alla stabilita' dei sistemi finanziari