AFD AL GOVERNO CON CDU?

lunedì 2 settembre 2019BERLINO - L'ascesa record dei populisti della nuova destra dell'Afd nelle elezioni regionali di ieri in Sassonia e Brandeburgo, e la speculare contrazione di cristiano-democratici della Cdu e ancor di più dei socialdemocratici della Spd, ha reso ancora piu' varia la gamma di colori e bandiere con cui politici e media indicano le varie possibili coalizioni: e' riemersa infatti quella detta ''Bahamas'' che includerebbe la formazione di destra ''Alternativa per la Germania'' (Afd) ora a più del 15% nazionale anche se viene esclusa pur solo a livello regionale da tutti gli altri partiti. Ma l'attenzione ora è per il governo centrale, non per quelli regionali. In circolazione gia' da almeno cinque anni ma finora poco citata, la ''Bahamas-Koalition'' si chiama cosi' perche' - come la bandiera dell'arcipelago caraibico - sarebbe composta dal nero che simboleggia la Cdu, dal giallo dei Liberali della Fdp e dall'azzurro che compare nel logo l'Afd. Il sito del popolare ma informatissimo quotidiano Bild inserisce la ''Bahamas'' fra le otto coalizioni teoricamente possibili in Germania. Oltre alla Grande Coalizione (GroKo) e a quella rosso-rosso-verde (R2G, formata da Spd, Sinistra e Verdi), il sito ripropone pure le combinazioni indicate con un oggetto o la bandiera di un paese: Semaforo, Giamaica, Kenya, Kiwi e Germania. Dopo le elezioni di ieri, tutti i commentatori concordano nell'osservare che in Germania gli elettori non di sinistra sono asmpia maggioranza nel Paese. Risulta quindi ipotizzabile ben più che teoricamente, un nuovo governo - che ha numeri in parlamento a Berlino - formato da Liberali, Cdu e Afd.