CASINI PRONTO AD AIUTARE...

lunedì 2 settembre 2019''Non mi scandalizzano le manfrine intorno ai vicepremier. Credo che alla fine la rinuncia di Franceschini aprirà ugualmente la strada a due vicepremier e non a nessuno''. Così Pier Ferdinando Casini in una intervista all'Huffington post. E avverte: ''Se l'esecutivo è solo frutto di poltrone, di potere, noi faremo vincere a tavolino Matteo Salvini'', ''devono essere ben chiari i paletti su cui nasce questa maggioranza. Perché se si prefigura il governo più a sinistra della storia della Repubblica italiana non ci saranno sponde né dei centristi né dei moderati''. E l'ex presidente del Camera ribadisce: ''Ci deve essere chiarezza sui contenuti. Capitolo tasse: bisogna andare verso un progressivo abbassamento della tassazione. Naturalmente, compatibilmente agli impegni presi con l'Europa''. Inoltre ''sul fronte immigrazione dobbiamo iniettare nelle politiche governative valori ormai dimenticati come l'umanità e la solidarietà. Ma se si pensa di passare dalle politiche dei porti chiusi a quelle dei porti aperti andremo a sbattere subito fuori strada. Ecco, un conto è ritrovare un certo feeling con l'Europa. Poi, però, stop. Porti aperti significa che il governo non sopravvive nel Paese. E io non voglio certo fare regali a Salvini''. L'intervista a Casini è l'evidente segno della sua disponibilità a ''soccorrere'' il governo Conte con il proprio voto.