LA GERMANIA VA A DESTRA

lunedì 2 settembre 2019BERLINO - ''Un risultato difficile'': cosi' la leader della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha definito l'esito delle elezioni nei due Land orientali della Germania, dove la Cdu e' rimasta in testa in Sassonia (con il 32,1%) pur perdendo il 7,3% rispetto al 2014, e in Brandeburgo e' arrivata terza (con 15,6%) scendo anche qui di un 7,4%, secondo le ultime proiezioni. Nonostante l'impossibilita' di replicare un governo con i socialdemocratici in Sassonia, il ministro-presidente in carica, Micheal Kretschmer ''ha chiaramente detto che non ci sara' nessuna collaborazione con l'Afd - ha detto Kramp-Karrenbauer ai microfoni dell'Ard stamattina - e io sono fermamente convinta che molti hanno votato la Cdu anche per questo''. Di opinione diversa e' la co-leader dell'Afd Alice Weidel, che ha commentato stamattina: ''Adesso la Cdu si deve chiedere se non vorrebbe parlare con noi''. Secondo gli analisti l'unica coalizione che potrebbe avere una maggioranza in Sassonia, escludendo l'Afd che ha raggiunto il 27,5% (+ 17,8%) dovrebbe essere composte da Cdu-Spd e Verdi.