LA DESTRA SUPERA LA DCU

lunedì 2 settembre 2019BERLINO - Le elezioni statali tenute ieri, primo settembre, in Brandeburgo e Sassonia, hanno rappresentato ''uno schiaffo elettorale'' e ''uno shock'' per gli storici partiti di massa del sistema politico della Germania, Unione cristiano-democratica (Cdu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Al contempo, il voto ha premiato formazioni come i Verdi e Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. E' quanto sostiene il quotidiano tedesco ''Handelsblatt'', notando come pur confermandosi prime forze, rispettivamente in Brandeburgo e Sassonia, SpD e Cdu abbiano subito un netto declino dei consensi rispetto alle precedenti elezioni statali, svoltesi nei due Laender nel 2014. In Brandeburgo, la SpD ha vinto con il 26,2 per cento, ma ha perso il 5,7 per cento dei voti. La Cdu si e' attestata come terzo partito al 15,6 per cento (-7,4 per cento), venendo superata da AfD al 23,5 per cento (+11,3 per cento). I Verdi sono, invece, risultati quarti con il 10,8 per cento (+4,6 per cento). In Sassonia, la Cdu vince con il 32,1 per cento, ma cede 7,3 punti dal 39,4 per cento del 2014 ed e' seguita da AfD al 27,5 per cento (+17,8 per cento). I Verdi si qualificano come quarto partito con l'8,6 per cento (+2,9 per cento). Soltanto quinta la SpD al minimo storico del 7,7 per cento (-4,7 per cento). Per ''Handelsblatt'', le elezioni statali in Brandeburgo e Sassonia costituiscono, dunque, ''uno shock per la Grande coalizione'' formata da Cdu, Spd e Unione cristiano-sociale (Csu), al governo in Germania dal 14 marzo 2018.