AFD TRIONFA IN GERMANIA

lunedì 2 settembre 2019BERLINO - Il notevole successo ottenuto da Alternativa per la Germania (AfD) alle elezioni statali svoltesi in Brandeburgo e Sassonia nella giornata di ieri, primo settembre, segna ''il trionfo dei radicali''. E' quanto afferma il quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung''. In entrambi i Laender, AfD, partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, si e' affermata come seconda forza, ottenendo il 23,5 per cento in Brandeburgo e il 27,5 per cento in Sassonia. Rispetto alle precedenti elezioni statali tenute nei due Stati della Germania orientale, AfD ha guadagnato l'11,3 per cento in Brandeburgo e il 17,8 per cento in Sassonia. Per la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', questa ascesa di AfD in Germania orientale assume particolare importanza se si considera che diversi dirigenti del partito, tra cui il candidato a primo ministro del Brandeburgo Andreas Kalbitz, provengono dai Laender occidentali del paese. Ancor piu' importante, i principali esponenti di AfD nell'ex Germania Est militano nell'Ala (''Die Fluegel''), la corrente di ultradestra del partito. A livello federale, AfD potrebbe vedere rafforzata la componente piu' radicale, rischiando di subire quello che la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'' definisce ''un effetto boomerang''. Se si radicalizzasse ulteriormente, il partito potrebbe, infatti, subire una perdita di elettori e di consenso in Germania occidentale, ma i sondaggi in realtà smentiscono questa previsione giornalistica. L'Afd è stabilmente al 15% in tutta la ex Germania Ovest.