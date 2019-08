LONDRA SI RITIRA DALLA UE

martedì 20 agosto 2019Il dipartimento della Brexit del Regno Unito ha annunciato che i ministri e i funzionari britannici smetteranno di partecipare alle riunioni dell'Ue a partire da settembre. ''Il governo ha deciso questa settimana che dal primo settembre, funzionari e ministri del Regno Unito parteciperanno alle riunioni dell'Ue solo se il Regno Unito ha un interesse nazionale significativo nell'esito delle discussioni, come ad esempio in materia di sicurezza'', si legge in una nota del dipartimento riportata dal Guardian. ''Questa decisione riflette il fatto che l'uscita del Regno Unito dall'Ue il 31 ottobre e' ormai molto vicina e molte discussioni nelle riunioni dell'Ue riguarderanno il futuro dell'Unione dopo che il Regno Unito se ne sara' andato (...). Laddove si discuteranno questioni di interesse nazionale, il Regno Unito continuera' a essere presente fino al 31 ottobre''. In una nota, Stephen Barclay, il segretario alla Brexit, ha dichiarato che ''d'ora in poi andremo alle riunioni che contano davvero, riducendo la partecipazione di oltre la meta' e risparmiando centinaia di ore''.