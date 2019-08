GOVERNO DELLA POLTRONA

lunedì 19 agosto 2019Qualsiasi governo verra' fuori da questa crisi sara' un ''patto della poltrona'', sostenuto da ''quaranta senatori renziani che hanno il terrore di andare al voto''. Il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, dopo aver cercato fino a ieri sera di lanciare segnali distensivi nei confronti del M5s, ora torna ad attaccare il Pd . ''Il governo era fermo da troppo tempo, bloccato da troppi no - ha spiegato Salvini, intervenendo a Radio anch'io - . L'avvicinamento tra Cinque Stelle e Pd era gia' chiaro in Europa. La dignita' vale di piu' di una poltrona. Qualunque governo verra' fuori sara' un patto per la poltrona'', sostenuto in particolare da ''quaranta senatori renziani che hanno il terrore di andare al voto'' perche' possono perdere appunto la loro ''poltrona''. Per il ministro dell'Interno, ''i giochi di palazzo sono un dispetto agli italiani''. ''Non vorrei che qualcuno facesse rientrare dalla finestra Renzi e Boschi, che gli italiani hanno gia' mandato a casa, solo per fare un dispetto a Salvini. Che riforme possono fare?''. Quanto poi ad un possibile accordo tra gli ex alleati grillini e il Pd, Salvini ha aggiunto: ''mi auguro che un ipotetico governo tra Renzi e il M5s non riapra i porti, non approvi lo Ius soli e non vanifichi il lavoro di questi mesi. Se Conte, Di Maio e Beppe Grillo preferiscono Renzi, lo vadano a spiegare agli italiani''. Infine, sulla Open Arms, la nave della ong spagnola ferma da giorni in mare davanti a Lampedusa, il titolare del Viminale ha ribadito il suo no allo sbarco dei migranti. ''Perche' tutti in Italia e solo in Italia? Navi tedesche, norvegesi, tutte in Italia? Con porti spagnoli aperti? Con minorenni che non lo sono?''