CALDEROLI: CONTE SI DIMETTE

domenica 18 agosto 2019Traditori? ''Se devo pensare a quello che e' rimasto sul tavolo del contratto di governo direi che e' traditore chi ha preso in giro gli alleati e il Paese. Penso alla riforma delle autonomie regionali, ma anche alla flat tax''. Lo sottolinea Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato. Sulla possibilita' di una maggioranza giallo-rossa, con il Pd in soccorso ai 5 Stelle, Calderoli nota: ''Sarebbe paradossale che due perdenti alle elezioni possano costituire un governo. Oltretutto, le simulazioni che leggo sui giornali fanno vedere che vi sarebbe una maggioranza ''risibile, possibile in Parlamento, ma assolutamente opposta alla realta' dei fatti''. ''Non c'e' peggior sordo di chi non vuole sentire'', aggiunge riferendosi al premier, Giuseppe Conte, ''glielo ha detto Salvini e abbiamo proposto una mozione di sfiducia, ma Conte comunque, ha deciso di presentarsi in Parlamento'', spiega Calderoli a chi gli chiede che cosa succedera' martedi' prossimo, in Senato, giorno delle comunicazioni alle Camere del presidente del Consiglio. Il premier, ''dopo aver sentito gli interventi in Aula'', nella discussione generale che seguira' le sue comunicazioni, salira' ''al Quirinale'', senza aspettare che la crisi di governo, che e' gia' una realta' politica, venga formalizzata da un voto dell'assemblea'', e' la previsione di Calderoli. Il taglio del numero dei parlamentari, battaglia che la Lega rivendica come propria arrivera' a diventare legge? ''Se vi sara' la sfiducia al governo o se Conte decidera' di dimettersi, l'esecutivo potra' procedere solo per portare avanti gli atti obbligatori'', spiega ancora l'ex ministro. Dunque, per ''il momento non si potra' affrontare la modifica costituzionale''.