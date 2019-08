CODACONS: GRETA SPARA BUFALE

sabato 17 agosto 2019''Il viaggio dell’attivista svedese Greta Thunberg per il summit sul Clima di New York è stato presentato come '100% ecosostenibile, a zero emissioni di carbonio'. Eppure, l’imbarcazione Malizia II, precedentemente utilizzata per regate, tra costruzione precedente e modifiche successive ha raggiunto un costo di produzione di 3,7 milioni di sterline, ovvero 4 milioni di euro. Un costo che non certo un cittadino comune, ma solo una danarosa élite come quella di Pierre Casiraghi, sponsor e membro dell’impresa, potrebbe permettersi. Eppure, il rampollo del principato potrebbe rappresentare uno degli esponenti che Greta Thunberg accusava il 14 dicembre 2018 - parlando ai leader mondiali: 'La biosfera è sacrificata perché alcuni possano vivere in maniera lussuosa. La sofferenza di molte persone paga il lusso di pochi'''. Così il Codacons, in una nota, attacca l'attivista svedese. ''Non solo - aggiunge il Codacons -, i Casiraghi, che sostengono Greta nella scelta di evitare l’aereo, figurano tra i proprietari della compagnia Moncair - Monaco Helicopter Charter Company. Da una parte difendono l’ambiente dal volo, dall’altra - insomma - fanno l’esatto opposto. Senza contare il pieno sostegno all’impresa arrivato dallo Yacht Club di Montecarlo, situato in uno dei principali paradisi fiscali - notoriamente cassaforte di ecomafie e multinazionali dell’inquinamento''.''Un altro tema - prosegue l'associazione dei consumatori - riguarda le dichiarazioni di principio, apparentemente categoriche ma molto meno solide alla prova dei fatti. Come la dicitura 'carbon-free', rivendicata ai quattro venti ma valida solo in navigazione''.