RECESSIONE TEDESCA E' CERTA

venerdì 16 agosto 2019E' sempre più probabile, si può dire sia certo, che la GERMANIA entri in recessione economica: alla luce di questo scenario, il governo dovrebbe avviare una strategia di investimenti per l'innovazione e allentare il dogma fiscale: è ''il momento giusto''. Così Christian Odendahl, capo economista del centro studio Centre for european reform, Cer, di Londra. ''Il pil del secondo trimestre ha segnato -0,1% e le stime sul terzo trimestre si preannunciano anche peggiori, quindi una recessione è abbastanza probabile'', spiega l'esperto. Ad ogni modo il paese ''ha bisogno di investimenti in tecnologie se non vuole perdere la sua leadership economica e la recessione dovrebbe essere il pretesto per procedere in questa direzione'', sottolinea Odendahl. ''Questo è il nuovo fronte del dibattito a Berlino, qualcosa sta cambiando nel confronto, seppur troppo lentamente'', osserva, insistendo sul fatto che ''adesso potrebbe essere il momento giusto per allenare il dogma fiscale e lanciare un piano per gli investimenti di lungo termine''. D'altra parte ''se GERMANIA perdesse la sua forza economica anche a causa di mancati investimenti per ammodernare l'economia non sarebbe una buona notizia né per il paese stesso, né per il resto della zona euro'', conclude.