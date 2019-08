CRISI GERMANIA AFFONDA LA UE

giovedì 15 agosto 2019Già un mese fa, il nostro giornale aveva scritto che la Germania era avviata alla recessione. Ora, è dato ufficiale. La locomotiva tedesca e' in panne. Il Pil della Germania ha accusato una contrazione dello 0,1% nel secondo trimestre dell'anno, che alimenta ancor piu' i timori di recessione che la maggiore economia della zona euro aveva evitato di stretta misura nella seconda meta' dello scorso anno. I dati non sono in linea con le attese, sulla scia degli sfavorevoli indici settoriali dei mesi scorsi e giungono dopo il rimbalzo dello 0,4% nel primo trimestre. Resta il fatto che a livello annualizzato la crescita e' dello 0,4%, il ritmo piu' lento da sei anni a questa parte ed e' un andamento nettamente peggiore rispetto alla media dell'Eurozona, che - sia pure in rallentamento - ha registrato nel suo insieme una crescita dello 0,2% nel secondo trimestre. Tuttavia, annualizzare i dati è un mero esercizio contabile. Stretta tra la crisi dell'auto, la guerra commerciale tra Usa e Cina e la prospettiva di un'uscita caotica della Gran Bretagna dalla Ue, la locomotiva tedesca deraglia nella recessione. In attesa di vedere quali saranno gli sviluppi del trimestre a settembre (e i primi indizi non sono buoni: l'indice Zew sul sentiment economico di agosto e' diminuito a -44,1, il livello minimo dal dicembre 2011 e molto sotto le attese), gli analisti vedono in ogni caso nero. I dati del Pil tedesco 'segnano definitivamente la fine del decennio d'oro per l'economia tedesca', commenta Brzeski, economista di Ing Bank, ricordando che dalla recessione del 2008-2009 la Germania aveva in media registrato una crescita dello 0,5% su base annua. Ora, la crisi tedesca si abbatte sulla Ue.