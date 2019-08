GIORGETTI: VOTO 27 OTTOBRE

giovedì 15 agosto 2019''Noi pensiamo ancora che possa prevalere il buon senso. Che ci siano le condizioni per andare al voto entro il 27 ottobre. Che un governo si insedi anche un mese dopo, a fine novembre, e appronti una manovra, intanto per congelare l'Iva. Lo ha già fatto Gentiloni nel 2017. Poi serviranno misure politiche, concrete. E su quelle abbiamo già le idee chiare''. Così in un'intervista a 'La Repubblica', il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente della Lega, Giancarlo Giorgetti. ''Sarebbe davvero singolare che si perda altro tempo. Non vogliono elezioni in autunno? A quel punto la cosa quasi inevitabile - sottolinea Giorgetti - è che si insedi un governo elettorale fino al voto e che presenti un bilancio a legislazione vigente, come si dice in gergo. E poi un decreto a fine anno con misure in vigore da gennaio: a cominciare dalla sterilizzazione dell'aumento dell'Iva, ovviamente. Purché a inizio anno si torni davanti agli elettori''. ''Premesso che spetta al capo dello Stato convocare le urne quando lo ritiene opportuno, gli altri - rileva Giorgetti - devono spiegarci perché non ha senso andare al voto subito dopo la riforma e invece sarebbe coerente approvare il taglio dei parlamentari e poi perpetrare la legislatura per altri quattro anni. Qualcosa non torna''.