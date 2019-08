PD2 E M5S CERCANO INCIUCIO

sabato 10 agosto 2019''Noi vorremmo che ad ottobre ci fosse un governo pienamente legittimato, speriamo a guida Lega, per partire subito e realizzare quel che serve al Paese, a cominciare dalla Finanziaria. Le opposizioni e i 5 Stelle agitano spettri, vorrebbero far credere che gli irresponsabili siamo noi, perché andremmo in esercizio provvisorio. E a quel punto, dicono, scatterebbe l'aumento Iva. Facile rispondere: se non si tira per le lunghe, si può avere ad ottobre un governo legittimato''. Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in un'intervista a La Stampa. ''I Cinque stelle: vogliono modificare i calendari di Camera e Senato, per mettere in votazione altro prima della mozione di sfiducia. C'è il legittimo sospetto che vogliano tirare per le lunghe in modo che non sia più possibile votare. Anche le parole di Conte ci fanno venire questo sospetto'', aggiunge Molinari, ''magari per creare una maggioranza alternativa M5S e Pd per impedire il voto. Un governo basato sugli Scilipoti. Sarebbe gravissimo e antidemocratico, dalle conseguenze non prevedibili''. Approvare rapidamente sia lo scioglimento delle Camere che la riduzione dei parlamentari i 5 Stelle ''sanno benissimo che non si può fare e lo propongono proprio per questo. È una proposta costituzionalmente improponibile, che serve solo ad allungare i tempi per non andare al voto''.