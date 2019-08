VENDITE DETTAGLIO +1,9%

sabato 3 agosto 2019A giugno 2019 si stima, per le vendite al dettaglio, una variazione congiunturale positiva dell'1,9% in valore e del 2,0% in volume. Sono in crescita sia le vendite dei beni alimentari (+1,6% in valore e in volume) sia quelle dei beni non alimentari (+2,0% in valore e +2,3% in volume). Lo rileva l'Istat. Nel secondo trimestre dell'anno, rispetto al trimestre precedente, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,1% sia in valore sia in volume. Sono in aumento le vendite dei beni alimentari (+0,5% in valore e in volume) mentre calano le vendite dei prodotti non alimentari (-0,2% in valore e -0,1% in volume). Su base annua, le vendite al dettaglio registrano un aumento dell'1,3% in valore e dell'1,5% in volume. Crescono maggiormente le vendite dei beni non alimentari (+1,9% in valore e +2,7% in volume), mentre le vendite dei beni alimentari aumentano in modo piu' contenuto (+0,6% in valore e +0,2% in volume).