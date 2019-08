STRAGE CORINALDO:PRESI SETTE

sabato 3 agosto 2019E' arrivata una svolta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono 6 persone, 5 ragazzi e una mamma, nella calca scatenata dal panico. I carabinieri di Ancona hanno arrestato 7 persone. In carcere, accusati di omicidio preterintenzionale e lesioni, furti e rapine, sono finiti sei maggiorenni tra i 19 e i 22 anni, residenti nel modenese, parte di una banda dedita alle rapine in discoteca spruzzando spray al peperoncino, per rubare bracciali, collanine, monili di valore. Erano collegati a un ricettatore che è fra i 7 arrestati. I 6, accusati anche di omicidio preterintenzionale, sarebbero responsabili di molteplici furti e ''agivano con stabilità''. I giovani, è stato spiegato dal procuratore di Ancona Monica Garulli, erano in contatto con il ricettatore, arrestato per associazione a delinquere finalizzata al furto. La sera di Corinaldo, località dell'anconetano, avrebbero commesso 5 rapine.La banda in maniera sistematica commetteva furti sfruttando le situazioni di assembramento ed eventi musicali. E in altre occasioni, oltre che a Corinaldo, hanno usato spray urticante, come arma impropria per la attività predatoria. Gli inquirenti sono arrivati a loro grazie all' intercettazione di celle telefoniche e alla comparazione di tracce biologiche ritrovate sulla bomboletta spray. La banda dopo i fatti tragici di Corinaldo dove quella sera si doveva tenere un concerto di Sfera Ebbasta, non si è fermata, continuando a rubare. Matteo Salvini, che ha ringraziato inquirenti e carabinieri ha detto: ''Nessun arresto restituirà le vittime ai propri cari, purtroppo, ma è nostro dovere individuare i colpevoli e punirli severamente''