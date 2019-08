72% PER ELEZIONI LEGA 38,9%

venerdì 2 agosto 2019Il 72% degli italiani vorrebbe elezioni anticipate, secondo un Sondaggio Winpoll effettuato la scorsa settimana e pubblicato oggi dal Sole 24 Ore, in cui gli elettori esprimono l'opinione che i continui litigi nel governo non siano piu' sopportabili e che sarebbe meglio tornare a votare. A maggio, in una rilevazione simile, la percentuale di favorevoli al ritorno al voto era stata del 64% ed e' quindi cresciuta di 8 punti. ''Gli italiani hanno le scatole piene di un governo che non governa, diviso da risse continue tra i due partiti leader: il M5sS e la Lega'', scrive il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, nell'editoriale dal titolo: 'Basta con il tira e molla'. Solo gli elettori del M5s, in base al Sondaggio, sono nella stragrande maggioranza favorevoli a continuare l'esperienza di governo (88%), mentre tra i sostenitori degli altri partiti la percentuale dei favorevoli a elezioni anticipate va dall'86% del Pd e di Forza Italia all'82% di Fratelli d'Italia. Gli elettori della Lega sono molto piu' divisi, ma il 58% ritiene comunque che sarebbe meglio andare a elezioni anticipate, nonostante finora Matteo Salvini sia stato contrario. Nelle intenzioni di voto la Lega continua a crescere e sfiora il 39%, il Pd e' il secondo partito al 23%, mentre il M5s scende al 15%. In crescita anche FdI, ancora in calo FI.