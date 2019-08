CONDONO MOSCHEE ABUSIVE? NO!

giovedì 1 agosto 2019MILANO - ''Il piano delle attrezzature religiose del Comune respinto dalla Giunta regionale prevede di condonare la situazione di quattro moschee, e le altre?''. Lo afferma Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia. ''A Milano e' inutile ricordarlo esistono altre moschee abusive - si legge in una nota - ma questo il centro sinistra sembra dimenticarselo: via Toffetti 27, via Giuseppe Meda 9, viale Marche 40, via Stadera 18, via Guido Cavalcanti 8, via Faa di Bruno e Via Lopez 3, che il Comune deve chiudere, oppure sta pensando anche per queste un colpo di spugna/condono, come avvenuto nel piano delle attrezzature religiose esaminato ieri in giunta? Sarebbe poi sicuramente utile sapere a quelle condonate in questi anni quanti contravvenzioni siano state elevate e quante poi pagate''.