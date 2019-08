SALVINI: ELEZIONI SE NON FA

giovedì 1 agosto 2019MILANO MARITTIMA - ''Abbiamo fatto un sacco di cose in un anno, la Lega ha raddoppiato i suoi consensi e l'obiettivo della prossima manovra e' far pagare meno tasse non a tutti ma a tanti... Io la voglia ce l'ho, ma se mi dovessi accorgere che i litigi sono quotidiani... Mi stufo io ma anche gli italiani. Voglio un governo che faccia le cose altrimenti la parola va agli italiani. Noi stiamo andando a tutta birra ma c'e' qualcuno con il freno tirato...''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato da SkyTg24. ''Io non sto al governo per guardare le stelle cadenti ma per fare le cose. Non sto per il gusto di starci. Sulla Tav ci abbiamo messo qualche mese ma si fa, la Tap anche... Dalla riforma della giustizia mi aspettavo una cosa grande e non una cosina....''.