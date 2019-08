POLONIA: DA GERMANIA 543 MLD

giovedì 1 agosto 2019Il ministro degli esteri polacco Jacek Czaputowicz sostiene che la disputa sulle riparazioni di guerra con la Germania non è chiusa. Il più grande diplomatico tedesco Heiko Maas, che è in Polonia per il 75° anniversario dell'insurrezione di Varsavia, ha dichiarato il 31 luglio in una conferenza stampa congiunta che Berlino ha considerato la questione ''chiusa''. ''Quei colpevoli non hanno risarcito la Polonia e i polacchi per il danno arrecato. Ciò illustra un problema più grande che impedisce ai polacchi di chiudere la questione delle riparazioni'', ha detto Czaputowicz. Una giuria parlamentare polacca ha valutato l'entità del risarcimento per le atrocità naziste durante la seconda guerra mondiale. I suoi funzionari hanno calcolato il costo compreso tra i 543 miliardi e 1 trilione di dollari. La Polonia, va precisato, non vuole essere pagarta in euro, per questo risarcimento. L'argomento ha reso tesi i rapporti tra i due vicini. La Germania ha rifiutato di pagare, sostenendo che la Polonia ha rinunciato a tutte le riparazioni di guerra nel 1953. Varsavia afferma di essere stata costretta dall'Unione Sovietica.