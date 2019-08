GOOGLE COVO DI ZECCHE ROSSE

giovedì 1 agosto 2019NEW YORK - Un ingegnere repubblicano di Google e' stato licenziato con la motivazione ufficiale di aver usato impropriamente le apparecchiatura a sua disposizione, incluso il suo accesso remoto al sistema Software. Ma Kevin Cernekee ritiene di essere stato cacciato per essere un conservatore nella liberal Silicon Valley. A Google, dice Cernekee al Wall Street Journal, i democratici e i repubblicani sono trattati ''molto diversamente'', nei confronti dei conservatori c'e' bullismo. Google respinge le accuse: ''attuiamo le nostre politiche sul lavoro a prescindere dal punto di vista politico''. Il caso di Cernekee riporta alla ribalta la faziosita' politica di cui e' accusata la Silicon Valley a Washington da Donald Trump e dai repubblicani. Il caso mostra anche le difficolta' di Google a gestire la sua diversa e divisa forza lavoro: la societa' ha storicamente tollerato e incoraggiato il dibattito sulla liberta' di espressione. Ma di recente, mette in evidenza il Wall Street Journal, ha imposto limiti al comportamento di alcuni dipendenti. Il responsabile legale Kent Walker avrebbe infatti minacciato il licenziamento per i dipendenti a caccia di informazioni su temi delicati come il rapporto fra Google e il Dipartimento della Difesa.