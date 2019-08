LEGA TRENTINO PLAUDE GOVERNO

giovedì 1 agosto 2019I deputati trentini della Lega Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto esprimono ''soddisfazione per provvedimenti approvati in settimana alla Camera''. Il riferimento - si legge in una nota - e' al progetto di legge che prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di installare defibrillatori dove sono impiegati piu' di 15 dipendenti o presenza di pubblico e che prevede di incentivare la diffusione di defibrillatori nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico. I deputati leghisti ricordano anche l'approvazione del disegno di legge che contrasta la violenza in occasione delle manifestazioni sportive ''per tutelare i veri tifosi e per consentire alle famiglie di frequentare lo stadio con maggior serenita' isolando una volta per tutte i delinquenti che rovinano il bello dello sport'', e la proposta di legge Costituzionale che riduce da 25 anni a 18 anni il diritto di voto per il Senato equiparando cosi' l'elettorato attivo di Camera e Senato. ''Un altro importante risultato per ampliare la partecipazione attiva dei cittadini piu' giovani. Un atto di fiducia e responsabilita' politica che viene data ai nostri giovani ragazzi consentendo loro di partecipare attivamente alla nomina della rappresentanza politica del Senato fin dai 18 anni'', e' il commento dei deputati trentini della Lega.