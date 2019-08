SONDAGGIO: LEGA AL 36,8%

giovedì 1 agosto 2019Lega sostanzialmente stabile al 36,8% (marginale flessione dello 0,1%), M5s fermi al 17,6%, con un Pd che perde lo 0,9% al 21,7%. e' quanto emerge dal sondaggio settimanale di YouTrend, l'ultimo prima della pausa estiva. Per quanto riguarda gli altri partiti, nel confronto con due settimane fa, Forza Italia avanza leggermente dello 0,2% al 6,4% con leggeri recuperi per +Europa (+0,1% a 2,9%), Verdi (+0,1% a 2,3%) e La Sinistra (+0,3% a 2%). Per quanto riguarda le coalizioni, la maggioranza di governo e' al 54,4% (-0,1%), l'opposizione di centrosinistra al 26,6% (-0,5%) e quella di centrodestra resta stabile al 13,7% con Fdi che supera F.I dello 0,9%. Con riferimento alle coalizioni che si sono presentate alle politiche del 2018 il centrodestra cala dello 0,1% al 50,5%, il centrosinistra perde lo 0,8% al 24,6%. Stabile M5s al 17,6% mentre avanzano LeU (+0,3% al 2%) e gli altri, complessivamente al 5,3% (+0,6%).