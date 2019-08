ALTRA ITALIA? AUTO D'EPOCA

giovedì 1 agosto 2019''L'Altra Italia e' un nome, una suggestione anche bella. Si e' cominciato a parlarne nel 2017: una sorta federazione, ma con una Forza Italia sempre piu' esangue e con alleanze con alcuni cespugli di centro: come progetto per il futuro mi sa tanto di passato. Magari non ci pagheremo il bollo come con le auto d'epoca, ma difficilmente andremo da qualche parte''. E' il giudizio del governatore ligure e coordinatore nazionale di FI, Giovanni Toti, sulla nuova proposta federativa lanciata ieri da Silvio Berlusconi, a poche ore dal ''Tavolo delle regole'' del partito. Secondo il governatore ''e' un bel progetto per primi anni 90, non un grande progetto per il 2020'' perche' ''le poltrone dell'Altra Italia mi pare siano le stesse di quest'altra Italia. Dove sta la novita'? spero di capirla''. Toti sottolinea che Forza Italia, nelle parole del suo presidente, di fatto si chiude: ''Di primarie non si parla, dice Berlusconi: con questa 'potente' macchina da guerra ci andiamo a confrontare con il mondo esterno che gia' ci ha bocciato''. Il tempo e' scaduto - ribadisce Toti - lo dicono gli elettori che se ne vanno e gli amministratori che hanno abbandonato da tempo il nostro campo perche' sono studi di noi. Vogliamo cambiare? Io ci sono. Vogliamo mettere tutto nel calderone? E' solo un modo per prendere un po' di tempo''.