MELONI: LEGA ALLEATO F.I. NO

giovedì 1 agosto 2019''Oggi sono certa che la Lega sia un mio alleato, non sono certa che lo sia FI, ma pongo delle questioni politiche, non personali. Bisogna farla finita col prendere i voti del centrodestra e portarli in un'alleanza col centrosinistra''. Cosi' la leader di FdI, Giorgia Meloni commenta l'appello lanciato ieri da Silvio Berlusconi per l'Altra Italia, in particolare il passaggio in cui l'ex-premier afferma di volersi distinguere dalla ''destra destra''. ''Penso che il problema di Forza Italia - ha aggiunto - sia piu' quello di distinguersi dalla sinistra che dalla destra. Quello che noi non abbiamo condiviso, negli ultimi anni, sono queste corresponsioni di amori sensi che abbiamo visto troppo spesso col Pd, anche nelle ultime settimane. Questo mi pare il vero tema, che per noi e' dirimente ai fini di una coalizione''.