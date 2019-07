GDF CONTRO FURBETTI SDRAIO

mercoledì 31 luglio 2019Operazione di polizia marittima a Baia delle Mimose nel Comune di Badesi (Ss) contro i furbetti della SPIAGGIA e a tutela della libera fruizione del demanio dalla Guardia Costiera di Porto Torres, che ha sequestrato oltre un centinaio di attrezzature da SPIAGGIA tra lettini, sdraio e ombrelloni lasciati durante la notte sull'arenile per occupare i posti migliori nella mattinata successiva. I militari della Capitaneria di porto di Porto Torres, dopo diversi appostamenti, hanno verificato che i bagnanti della SPIAGGIA di Baia delle Mimose lasciavano le attrezzature anche oltre il tramonto per accaparrarsi i posti migliori. All'imbrunire di ieri è scattata l'operazione per liberare la SPIAGGIA, che ha visto impegnati gli uomini del Comando di Porto Torres e di Castelsardo, e che ha consentito di restituire quel tratto pregiato di demanio marittimo alla libera fruizione. Le attrezzature sequestrate saranno confiscate e distrutte come previsto dalla legge. Durante le operazioni si è formata una folla di curiosi, ma nessuno ha reclamato la proprietà di sdraio e ombrelloni per non incorrere nella sanzione prevista in questi casi. Il Comandante della Capitaneria di porto turritana, Capitano di Fregata (Cp) Emilio Del Santo, infatti, spiega che ''l'abitudine di lasciare le attrezzature balneari oltre il tramonto del sole, oltre che un fastidioso malcostume, rappresenta un illecito che impedisce a tutti di poter usufruire liberamente delle nostre meravigliose spiagge''.