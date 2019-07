DURIGON: SUCCESSO QUOTA 100

mercoledì 31 luglio 2019''Ad aprile e maggio grazie a Quota 100 tra uscite e opzione donna 65 mila persone sono andate in pensione, liberando concretamente nuovi posti di lavoro. Prova ne e' che a giugno l'occupazione dei 15-64enni e' al top dal 1977 e per il quarto mese consecutivo, anche a giugno, la disoccupazione e' diminuita al 9,7%. Siamo di fronte al ricambio generazionale che con Quota 100 avevamo promesso e che si sta concretamente realizzando a dispetto di tutti coloro che non credevano o facevano finta di non credere nell'incidenza della riforma. Oggi possiamo rispondere tranquillamente a tutti i detrattori e dire che con Quota 100 il rapporto uscite/entrate nel mondo del lavoro e' quanto meno di 1 a 1''. Lo afferma il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. ''A questi dati positivi si aggiungono quelli ancor piu' confortanti dei giovani: a giugno, infatti, la disoccupazione giovanile dai 15 ai 24 anni e' scesa al 28,1%, in calo dell'1,5%. Altra naturale conseguenza di Quota 100. Da domani, poi, potranno andare in pensione anche i dipendenti del pubblico impiego - aggiunge -. Si calcola che tra luglio e settembre circa 34 mila persone usciranno dal mondo del lavoro per lasciare spazio a nuovi occupati. Quando quindi avremo il turn over anche del pubblico impiego i dati sull'occupazione miglioreranno ulteriormente. Quota 100 non solo ha permesso di far andare meritatamente in pensione migliaia di italiani ma sta liberando concretamente nuovi posti di lavoro per i giovani che fino a ieri avevano avuto le porte del lavoro sempre chiuse. Promessa mantenuta''.