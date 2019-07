BALTIMORA COME GOMORRA

mercoledì 31 luglio 2019Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato la commissione Vigilanza e riforme della Camera a indagare sul ''governo corrotto'' di Baltimora, sostenendo di essere pronto ad impegnarsi personalmente per aiutare i residenti della citta', che a suo dire ''vivono all'inferno''. Trump ha nuovamente preso di mira il presidente democratico della commissione, l'afroamericano Elijah Cummings, il cui distretto del Maryland comprende circa meta' della citta' e gran parte delle due contee circostanti, sostenendo che miliardi di dollari sono stati ''rubati e sprecati da persone come Elijah Cummings'' lasciando la citta' preda di degrado e criminalita'. ''Dovrebbe prendere la sua commissione Vigilanza, portarla a Baltimora e indagare davvero i miliardi e miliardi di dollari che sono stati sprecati e rubati'', ha dichiarato Trump. Il presidente ha aggiunto che i residenti di Baltimora, in particolare gli afroamericani, sono le principali vittime della corruzione in quella citta' e ''vivono all'inferno''. Il presidente ha rivolto duri attacchi a Cummings lo scorso fine settimana, definendo Baltimora - amministrata da anni dai Democratici - ''disgustosa'' e ''infestata da roditori'', e accusando Cummings di aver ''fallito gravemente'' nel suo ruolo di amministratore prima, e poi di deputato. Trump aveva anche definito Cummings un ''razzista'': ''Se il razzista Elijah Cummings concentrasse maggiormente la sua energia nell'aiutare le brave persone del suo distretto, e la stessa Baltimora, forse si riuscirebbe a risolvere il caos che ha contribuito a creare in molti anni di leadership incompetente'', ha twittato Trump.