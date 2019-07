BREXIT DURA CON L'IRLANDA

mercoledì 31 luglio 2019Il primo ministro britannico Boris Johnson si e' scontrato con l'omologo irlandese Leo Varadkar nella prima telefonata tra i due avvenuta ieri, 30 luglio, alla vigilia del primo viaggio che il nuovo premier del Regno Unito compira' oggi in Irlanda del Nord. Lo riferisce il quotidiano ''The Times'', spiegando alle origini dell'acceso confronto tra Johnson e Varadkar e' stata la Brexit. In particolare, Johnson ha ripetuto al primo ministro irlandese che il Regno Unito uscira' ''in ogni caso'' dall'Unione europea entro il 31 ottobre prossimo e ha ribadito che un qualsiasi accordo sui rapporti successivi deve escludere il cosiddetto ''backstop'', la clausola di salvaguardia voluta dall'Ue per mantenere aperta la frontiera terrestre tra l'Irlanda del Nord britannica e la Repubblica d'Irlanda. A sua volta, Varadkar ha ribadito la posizione europea secondo cui gli accordi sulla Brexit gia' raggiunti non sono piu' negoziabili. Riguardo al ''backstop'', il primo ministro dell'Irlanda ha ripetuto che la clausola e' necessario per mantenere la pace nell'isola. A ogni modo, fondi irlandesi hanno rivelato che Varadkar ha invitato Johnson a Dublino per ''approfondire le rispettive analisi della Brexit''. Tuttavia, secondo il ''Times'', le fonti britanniche non hanno fatto alcuna menzione di questo invito.