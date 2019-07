USA: DEMOCRATICI & TRADITORI

mercoledì 31 luglio 2019Un tribunale federale degli Stati Uniti ha respinto la causa del Comitato nazionale del Partito democratico (Dnc) contro la Russia, WikiLeaks e la campagna presidenziale di Donald Trump per il presunto attacco informatico ai server del Partito Democratico durante la campagna presidenziale degli Stati Uniti del 2016, che aveva portato alla divulgazione di mail compromettenti nei confronti del partito e di Hilary Clinton. Secondo quanto riferito dai media Usa, per il tribunale la campagna di Trump ''non ha partecipato a nessuna trasgressione nell'ottenere i materiali'' e quindi non ha alcuna responsabilita' legale per la diffusione delle informazioni. I Democratici hanno sempre sostenuto l'esistenza di legami tra lo staff di Trump e le attivita' illegali in Russia, nonostante le conclusioni del consigliere speciale Robert Mueller secondo cui la campagna di Trump rifiuto' molteplici offerte da parte di non meglio precisati attori russi di partecipare ad attivita' di hacking e disinformazione. Il Dnc afferma che dietro la trafugazione delle e-mail del partito ci siano agenti del Gru russo. Il Partito Democratico, pero', non ha mai consentito agli investigatori federali di analizzare i propri server, limitandosi a consegnare i risultati di una perizia effettuata da esperti privati. La natura e la velocita' di trasferimento dei dati sottratti ai server, inoltre, farebbero propendere per una copia dei file su supporto fisico ad opera di dipendenti del Partito Democratico, anziche' avvalorare la teoria di un presunto attacco informatico dalla Russia. Nella sostanza, lo scandalo che ha contribuito alla sconfitta di Hillary Clinton è nato sul tradimento di dipendenti del suo partito.