ARRESTATI IMPIEGATI COMUNALI

mercoledì 31 luglio 2019ROMA - Dieci arresti, 4 in carcere e 6 ai domiciliari, e 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria sono stati disposti dal Gip del tribunale di Roma su richiesta della procura e nell'ambito di una inchiesta del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza relativa al favoreggiamento di immigrazione clandestina. Le 13 persone rispondono a vario titolo anche di associazione per delinquere, corruzione e falso. Tra gli indagati ci sono anche tre dipendenti (2 donne) dei servizi demografici del Comune di Roma che in cambio di denaro emettevano certificati di residenza falsi. Le indagini hanno fatto emergere l'operatività su Roma (in particolare, presso la circoscrizione del V Municipio) di un'organizzazione criminale, composto da bengalesi, finalizzata a favorire, a scopo di profitto, la permanenza illegale sul territorio italiano per lo più di propri connazionali, violando i presupposti giuridici per il rilascio e/o il rinnovo dei permessi di soggiorno. Secondo le Fiamme Gialle esisteva una certa 'compiacenza' tra tre dipendenti dell'Anagrafe capitolina che, dietro compensi variabili generalmente tra i 50 e i 100 euro per ogni pratica evasa, emettevano certificati di residenza falsi o rilasciavano (anche in bianco, da utilizzare a seconda delle necessità) prenotazioni per appuntamenti in assenza di ragioni di urgenza. Inoltre, uno dei tre dipendenti, ha proseguito nell'attività corruttiva, anche se trasferita ad altro incarico, mantenendo contatti con gli organizzatori al di fuori del Municipio (con ripetuti incontri in locali pubblici, quali i bar) utilizzando spesso nelle conversazioni tra loro la messaggistica Whatsapp.