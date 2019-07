BANNON: BENE LA BREXIT DURA

mercoledì 31 luglio 2019LONDRA - L'ex stratega della Casa Bianca, Steve Bannon, ha detto oggi alla Bbc che si attende dal nuovo premier britannico Boris Johnson una Brexit ''senza accordo''. In questo momento, ''il popolo britannico, credo, non ha visto neppure l'inizio del caos'', ha detto Bannon, molto attivo anche in Europa a sostegno dei movimenti sovranisti, dicendo che - appunto - non ci sarà alcun caos, in Gran Bretagna con la Brexit. Bannon ha parlato con il redattore nordamericano Jon Sopel al confine tra Stati Uniti e Messico, in un'intervista per il programma Today sulla Bbc. L'ex stratega di Donald Trump ha ricordato di essere sempre stato convinto del fatto che l'unica ''strada per uscire'' dall'Unione europea è per il Regno Unito quella del ''no deal'', di una ''hard Brexit''. Secondo Bannon, l'ex premier Theresa May non avrebbe mai considerato la Brexit come ''un'opportunità da afferrare al volo'': dunque, ha aggiunto, ''è stato inevitabile che ''qualcuno come Boris (Johnson, ndr) sia arrivato in prima linea ed è diventato primo ministro''. ''Boris è un ragazzo di buon senso ed ha pensato a questo per lungo tempo'', ha insistito Bannon, che ha confermato di essere stato ''in contatto'' con Nigel Farage, leader del Partito della Brexit. Tra i due - Johnson e Farage - ''potrebbe esserci un'alleanza naturale per portare avanti un programma'', l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, ha concluso Bannon.