FED QUANTO TAGLIERA' TASSI?

martedì 30 luglio 2019Se i mercati danno ormai per scontato un taglio dei tassi di interesse, gli occhi degli investitori sono piuttosto puntati a quello che il Comitato direttivo della Fed decidera' in merito al suo bilancio. Si riunisce oggi, il Fomc, anche se il suo pronunciamento e' atteso per domani. E' una questione molto delicata e, come ricorda oggi il Wall Street Journal, avra' un riflesso importante sui mercati. L'autorevole quotidiano ricorda che la Fed ha gia' segnalato che presto smettera' di ridurre le dimensioni del suo bilancio e si trattera' ora di capire come. Il primo punto e' innanzitutto la riduzione dei tassi, una mossa attesa da tempo e che il presidente Usa Donald Trump invoca dall'inizio dell'anno perche' il dollaro, attualmente ''troppo forte'' nei confronti della divisa europea, rischia di indebolire l'economia americana. Un taglio dello 0,25% sembra ormai scontato, ma secondo altri investitori potrebbe anche essere che - dopo i ripetuti appelli di Trump, l'ultimo ieri - la banca centrale guidata da Jerome Powell decida di essere piu' coraggiosa e attuare lo 0,50%. In questo modo, la valuta americana perderebbe quota con la gioia degli imprenditori in quanto soprattutto l'export ne trarrebbe subito benefici consistenti. Negli anni scorsi, con Obama, seguendo una linea di politica monetaria espansiva, il bilancio della riserva federale e' cresciuto a dismisura per effetto dell'enorme quantita' di titoli di Stato che la Fed ha inserito tra i suoi impieghi. Questo e' successo come conseguenza dell'immissione di liquidita' nel sistema: in sintesi, piu' titoli ha acquistato e maggiore era la quantita' di nuova moneta messa in circolazione.