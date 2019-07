GRANDE FUGA DAI LABURISTI

martedì 30 luglio 2019LONDRA - Addio al Labour. Alistair Campbell, stimato ex portavoce e uomo-propaganda di Tony Blair, lascia il partito in cui ha militato a lungo in polemica con il leader attuale, Jeremy Corbyn. In una lettera aperta inviata allo stesso Corbyn, Campbell rinuncia all'appello contro l'espulsione che gli era stata inflitta dopo aver votato per un'altra formazione, i LibDem, alle elezioni europee di maggio, decisione che ha comunicato d'aver preso alla luce di fatti molto gravi. Nel testo, l'ex spin doctor li spiega e accusa il Partito Laburista d'essere cambiato, di ''non aver avuto un ruolo guida contro la Brexit'' e d'avere gravi ''problemi di antisemitismo''. Ma soprattutto contesta la svolta a sinistra di Corbyn. Mentre afferma che il nuovo premier Tory, Boris Johnson, ''ha probabilmente ragione'' nel pensare a elezioni anticipate contro un Labour ''indebolito''. A fianco di Blair a Downing Street dal 1994 al 2000, Campbell resta una figura gradita all'establishment mediatico britannico malgrado le sue intimidazioni ai giornalisti e il suo ruolo di portavoce con il quale ha più volte spiegato le ragioni a favore della guerra in Iraq, poi denunciata da molti negli anni del New Labour al potere. L'uscita di Campbell è un duro colpo, l'ennesimo, contro il partito laburista che oggi ha meno del 10% di elettori disposti a votarlo.